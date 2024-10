Giallo ad Arezzo. Morta nella tenuta. L’ombra del delitto (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una ferita alla testa. Il corpo riverso a terra, in un campo. È Morta così Letizia Girolami e i carabinieri concentrano le indagini sulla pista dell’omicidio. Ipotesi che si fa sempre più largo dopo i primi accertamenti eseguiti sul cadavere e il sopralluogo del magistrato che coordina le indagini della procura di Arezzo. Resta in piedi, ma ormai sullo sfondo, l’altra ipotesi quella di un evento accidentale, una caduta che le è stata fatale. Letizia Girolami aveva 72 anni, psicoterapeuta, una vita fatta di viaggi e di studio. Come l’esperienza in Africa, molti anni fa, condivisa con il marito. Poi il rientro in Italia e il trasferimento nel casolare di campagna tra Foiano e Pozzo della Chiana, in provincia di Arezzo. Quella casa, ristrutturata, era del padre che l’aveva messa a disposizione di Letizia. La coppia viveva lì da circa trent’anni. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una ferita alla testa. Il corpo riverso a terra, in un campo. Ècosì Letizia Girolami e i carabinieri concentrano le indagini sulla pista dell’omicidio. Ipotesi che si fa sempre più largo dopo i primi accertamenti eseguiti sul cadavere e il sopralluogo del magistrato che coordina le indagini della procura di. Resta in piedi, ma ormai sullo sfondo, l’altra ipotesi quella di un evento accidentale, una caduta che le è stata fatale. Letizia Girolami aveva 72 anni, psicoterapeuta, una vita fatta di viaggi e di studio. Come l’esperienza in Africa, molti anni fa, condivisa con il marito. Poi il rientro in Italia e il trasferimento nel casolare di campagna tra Foiano e Pozzo della Chiana, in provincia di. Quella casa, ristrutturata, era del padre che l’aveva messa a disposizione di Letizia. La coppia viveva lì da circa trent’anni. (Quotidiano.net)

