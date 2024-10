Dove vedere in tv Roma-Wolfsburg, Champions League calcio femminile: orario, programma, streaming (Di lunedì 7 ottobre 2024) Domani, martedì 8 ottobre, inizierà l’avventura della Roma nella fase a gironi della Champions League di calcio femminile. Le giallorosse affronteranno allo Stadio Tre Fontane il Wolfsburg, nel primo incontro valevole per il Gruppo A. Un match particolarmente impegnativo per le capitoline, che dovranno fare i conti con un raggruppamento piuttosto complicato. Le campionesse d’Italia, infatti, sono state inserire nel medesimo girone della compagine tedesca, del Lione (vicecampione d’Europa e vincitore del trofeo in otto edizioni, da quest’anno allenato da Joe Montemurro e con l’ex Azzurra Patrizia Panico nello staff) e del Galatasaray, all’esordio nella competizione. Le prime due classificate di ciascun gruppo accederanno ai quarti di finale, il cui sorteggio è in programma il 7 febbraio. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Domani, martedì 8 ottobre, inizierà l’avventura dellanella fase a gironi delladi. Le giallorosse affronteranno allo Stadio Tre Fontane il, nel primo incontro valevole per il Gruppo A. Un match particolarmente impegnativo per le capitoline, che dovranno fare i conti con un raggruppamento piuttosto complicato. Le campionesse d’Italia, infatti, sono state inserire nel medesimo girone della compagine tedesca, del Lione (vicecampione d’Europa e vincitore del trofeo in otto edizioni, da quest’anno allenato da Joe Montemurro e con l’ex Azzurra Patrizia Panico nello staff) e del Galatasaray, all’esordio nella competizione. Le prime due classificate di ciascun gruppo accederanno ai quarti di finale, il cui sorteggio è inil 7 febbraio. (Oasport.it)

