Coltellata al volto in mezzo alla strada, due feriti dopo la lite (Di lunedì 7 ottobre 2024) La polizia e il 118 sono intervenuti all'alba di domenica 6 ottobre in centro storico per una violenta aggressione avvenuta in mezzo alla strada, e in seguito alla quale due 30enni sono finiti all'ospedale: uno ha riportato un profondo taglio a una guancia e l'amputazione parziale di un orecchio Ilpiacenza.it - Coltellata al volto in mezzo alla strada, due feriti dopo la lite Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La polizia e il 118 sono intervenuti all'alba di domenica 6 ottobre in centro storico per una violenta aggressione avvenuta in, e in seguitoquale due 30enni sono finiti all'ospedale: uno ha riportato un profondo taglio a una guancia e l'amputazione parziale di un orecchio

