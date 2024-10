Angelica Bove, dopo X Factor torna con il singolo Bellissimo e poi niente (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tra le protagoniste della scorsa edizione di X Factor, Angelica Bove torna con il singolo Bellissimo e poi niente Angelica Bove, artista che ha colpito il pubblico con la sua voce intensa e profonda anche dal palco di X Factor 2023, pubblica il singolo Bellissimo e poi niente (Warner Music Italy). dopo una pausa di ricerca, duro lavoro in studio e ampie riflessioni sul proprio futuro artistico, Angelica pubblica un nuovo brano, potente e sincero. In Bellissimo e poi niente, l’artista racconta una storia d’amore autobiografica, piena di contraddizioni e sentimenti ambivalenti. Un rapporto travolgente e passionale, fatto di momenti intensi ma fugaci, che presto finisce, portando molta confusione in entrambe le parti. .com - Angelica Bove, dopo X Factor torna con il singolo Bellissimo e poi niente Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tra le protagoniste della scorsa edizione di Xcon ile poi, artista che ha colpito il pubblico con la sua voce intensa e profonda anche dal palco di X2023, pubblica ile poi(Warner Music Italy).una pausa di ricerca, duro lavoro in studio e ampie riflessioni sul proprio futuro artistico,pubblica un nuovo brano, potente e sincero. Ine poi, l’artista racconta una storia d’amore autobiografica, piena di contraddizioni e sentimenti ambivalenti. Un rapporto travolgente e passionale, fatto di momenti intensi ma fugaci, che presto finisce, portando molta confusione in entrambe le parti.

Bovi shares secret to successful marriage - Stand-up comedian and actor Bovi Ugboma has opened up about the secret to his successful marriage, attributing it to a combination of ... (tribuneonlineng.com)