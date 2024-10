Trouble | recensione del nuovo film Netflix

(Di domenica 6 ottobre 2024)delL’intreccio caratterizzato dal poliziotto cattivo e corrotto è ormai da tempo consolidato: ne sono esempi cinematografici un gran numero dipolizieschi quali ad esempio The departed: il bene e il male, diretto da Martin Scorsese o La legge dei più forti. Ciononostante l’elemento della lotta per la giustizia sembra continuare a attirare ugualmente il grande pubblico.racconta un simile caso di corruzione: diretto da Jon Holmberg, la pellicola svedese presenta le vicende di Conny, giovane ingiustamente condannato per un omicidio. Nel cast si ritrovano figure emergenti o comunque solo note nel panorama cinematografico nazionale. Filip Berg interpreta il protagonista Conny, mentre la cantante e attrice Amy Deasismont (Min Lilla syster) è nel ruolo di Diana, una giovane detective. (Cinefilos)