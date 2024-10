Risultati Serie C Girone A, 8ª giornata: il Padova vince il big match col Vicenza e allunga | CLASSIFICA (Di domenica 6 ottobre 2024) Il Padova soffre l’aggressività e la personalità del Vicenza che, però, oltre una sterile supremazia, non riesce a mettere il muso avanti, cosa che, invece, in pieno recupero della prima frazione, fa il Padova andando in vantaggio al primo tiro in porta della gara e poi sfiorando il raddoppio con lo stesso Liguori. Nella ripresa la reazione del Vicenza produce solo uno sterile assedio con un’unica occasione al minuto 81 quando il portiere Fortin si è disteso per tirare via dall’angolo un tiro di Della Morte. Finisce 1-0 e il Padova vola, sulla vetta della CLASSIFICA. Vittorie in trasferta di autorità per Virtus Verona e Pro Patria. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ilsoffre l’aggressività e la personalità delche, però, oltre una sterile supremazia, non riesce a mettere il muso avanti, cosa che, invece, in pieno recupero della prima frazione, fa ilandando in vantaggio al primo tiro in porta della gara e poi sfiorando il raddoppio con lo stesso Liguori. Nella ripresa la reazione delproduce solo uno sterile assedio con un’unica occasione al minuto 81 quando il portiere Fortin si è disteso per tirare via dall’angolo un tiro di Della Morte. Finisce 1-0 e ilvola, sulla vetta della. Vittorie in trasferta di autorità per Virtus Verona e Pro Patria. (Calcioweb.eu)

Calcioweb.eu - Risultati Serie C Girone A 8ª giornata | il Padova vince il big match col Vicenza e allunga | CLASSIFICA

Liguori stende il Vicenza nel big match con il Padova - Sconfitta pesante per il Vicenza che perde a Padova 1-0 nello scontro diretto per il primo posto. Ora i biancoscudati si portano a più cinque dalla squadra di Vecchi in vetta alla classifica. Nel primo tempo il Vicenza spreca tre palle gol e poi nel finale subisce la rete di Liguori. Nella... (Vicenzatoday)

Serie C, Padova-Vicenza: le pagelle degli uomini di Andreoletti - Le pagelle dei giocatori del Padova dopo la vittoria nel derby contro il Vicenza nell'ottava giornata del campionato di Serie C girone A. PADOVA (3-4-2-1) Fortin 7,5; Belli 6,5 (dal 24' s.t. Faedo 6), Delli Carri 7, Perrotta 7,5; Capelli 6,5, Fusi 7 (dal 33' s.t. Kirwan s.v.), Crisetig 6,5... (Padovaoggi)

Liguori gol, Fortin conserva! Il Padova vince il Derby con il Vicenza e va in fuga in testa alla classifica - L'Andreolettismo è plasticità. Esame Derby superato, primo posto blindato. Il Padova batte il Vicenza e vola in testa al girone A della Serie C. Basta una rete di Liguori al tramonto del primo tempo per avere ragione dei berici e lanciarsi in fuga in questo campionato. Gara maschia all'Euganeo... (Padovaoggi)

Il Como Primavera 2 regola a domicilio la Pro Vercelli 1-0 e resta in vetta - Una rete nel finale del secondo tempo segnata da Papaccioli entrato dalla panchina ha regalato la vittoria al Como Primavera 2 che così mantiene la vetta del suo campionato in coabitazione con la Virt ...(primacomo)

