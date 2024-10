Oman | compagnia teatrale cinese presenta classico dell’opera italiana

(Di domenica 6 ottobre 2024) Mascate, 06 ott – (Xinhua) – Una delle principali compagnie teatrali cinesi ha concluso ieri sera le sue rapzioni del“Un ballo in maschera” presso la Royal Opera House Muscat in. Prodotta dal National Center for the Performing Arts of China (NCPA), l’opera e’ stata messa in scena giovedi’ e ieri, attirando un pubblico di circa 2.000 persone. Inoltre, venerdi’, il centro ha ospitato un concerto speciale intitolato “Notte”, offrendo ai residenti locali l’opportunita’ di vivere l’esperienza delle melodie tradizionali cinesi. Wang Ning, presidente del NCPA, ha sottolineato che queste esibizioni dimostrano l’impegno dell’organizzazione nella promozione degli scambi culturali e della cooperazione attraverso l’opera e la musica. (Romadailynews)