Centro la ricetta dei negozianti | Eventi di qualità e opere d’arte

(Di domenica 6 ottobre 2024) "Servirebbe più sicurezza per riportare la gente a passeggiare nel cuore della città". I commercianti parlano del loro "luogo di lavoro" dopo gli ultimi episodi di criminalità, tra l’amarezza per nuove chiusure di attività e la speranza che porta a preparare già il Natale. Ilstorico di Prato visto da dentro le vetrine dei negozi funziona e non funziona. "È il bello ad allontanare il brutto – sostiene Martina Ciardi del negozio Soraya in via Muzzi – quindi per attirare le persone bisognerebbe crearedie chiedere all’amministrazione di dare vita a piazza Duomo, visto che da anni è morta e mal frequentata. Faccio parte del gruppo di commercianti ’Io’ che si propone di rendere la zona più attrattiva. (Lanazione)