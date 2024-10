Anticipazioni Hercai, Puntate Turche: Miran Spara Ad Azat! (Di domenica 6 ottobre 2024) Anticipazioni Hercai, Puntate Turche: dopo l’addio ad Elif, Miran incontra Azat e gli Spara. Azat, ferito, viene soccorso da Aslan, ma tutto questo fa parte di un piano di Miran contro Azize! Hercai prosegue e, nel corso delle Puntate Turche della soap opera, al centro dell’attenzione ci sarà una nuova Sparatoria che vedrà Miran come protagonista. Stavolta Miran ferirà Azat, ma in realtà il vero scopo del ragazzo sarà quello di salvare la vita ad Azat dalla furia di Azize. Ma ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni Hercai, Puntate Turche: Azat depresso dopo la morte di Elif! Nel corso delle Puntate Turche di Hercai, Azat ed Elif diventano marito e moglie. Questo matrimonio però si dimostra particolarmente difficile, perché fin da subito Elif si rende conto che Azat non prova nessun sentimento verso di lei ma sembra concentrarsi più che altro su Reyyan. (Di domenica 6 ottobre 2024): dopo l’addio ad Elif,incontrae gli, ferito, viene soccorso da Aslan, ma tutto questo fa parte di un piano dicontro Azize!prosegue e, nel corso delledella soap opera, al centro dell’attenzione ci sarà una nuovatoria che vedràcome protagonista. Stavoltaferirà, ma in realtà il vero scopo del ragazzo sarà quello di salvare la vita addalla furia di Azize. Ma ecco che cosa sta per succedere.depresso dopo la morte di Elif! Nel corso delledied Elif diventano marito e moglie. Questo matrimonio però si dimostra particolarmente difficile, perché fin da subito Elif si rende conto chenon prova nessun sentimento verso di lei ma sembra concentrarsi più che altro su Reyyan. (Uominiedonnenews)

