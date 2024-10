United Rugby Championship | il Leinster domina a Monigo per Treviso un altro ko pesante

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) Si è appena conclusa ala sfida valevole per la terza giornata dell’e in campo sono scese la Benettone il. Veneti a caccia del primo successo stagione dopo un avvio difficile, mentre per i dubliners l’obiettivo dichiarato era la terza vittoria consecutiva. Ecco come è andata. Avvio molto equilibrato, con ilche prova a fare la partita, mamolto attento in difesa. Ma al 10’ arriva la maul dei dubliners che demolisce i biancoverdi e arriva subito la meta di punizione e il cartellino giallo a Spagnolo per lo 0-7 iniziale, con l’indisciplina ancora cara per i veneti. E dopo un minuto arriva l’uno-due di, con la difesa Benetton troppo molle e si involano gli irlandesi che chiudono con Frawley per lo 0-14. Prova una reazione la squadra di Bortolami, ma dopo un lungo assedio sui 22 arriva il tenuto e nulla di fatto.