Sinner-Kalinskaya indizio schiacciante | la foto non mente

(Di sabato 5 ottobre 2024) Jannike Anna, nuovi elementi si aggiungono al quadro di indizi fin qui raccolti: inutile far finta di niente. I tifosi sono pazzi di lei. E sembrano verafelici, come se non bastasse, del fatto che Jannik, tra tante aspiranti al “trono”, abbia scelto proprio lei, vale a dire la collega russa Anna. C’è qualcosa, nel suo modo di essere e di porsi, che ha convinto tutti loro sin dal primo istante. Che ha fatto sì che tutti si innamorassero folledi quella campionessa dai lunghi capelli biondi e un sorriso che farebbe sciogliere pure i ghiacciai. Anche Annaha giocato a Pechino (LaPresse) – Ilveggente.itDa quando, quindi, il numero 1 del mondo ha ufficializzato la relazione con la tennista, il mondo dei social è come impazzito.