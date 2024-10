Real Madrid-Villarreal oggi in tv | canale orario e diretta Liga 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il programma e come vederein tv-Villar, partita valida per la nona giornata della. Ultimo impegno prima della sosta nazionali per i Blancos – reduci dalla sconfitta in Champions League contro il Lille -, che ospitano al Bernabeu il Villar. I tre punti sono un imperativo per la squadra di Ancelotti, determinata a restare in scia della capolista Barcellona. Guai però a sottovalutare il Villar, attualmente terzo a un solo punto di distanza da Mbappé e compagni. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21:00 di sabato 5 ottobre. STREAMING E TV – La partita sarà visibile in esclusiva streaming su DAZN.-Villarin tv:SportFace.