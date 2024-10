Familia intervista al regista Francesco Costabile | L' uomo violento si nasconde dietro una maschera

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 5 ottobre 2024) "Gli uomini violenti spesso non sembrano orchi, e si nascondono benissimo":di. In sala., tratto da Non sarà sempre così, autobiografia di Luigi Celeste, e in sala dal 2 ottobre dopo essere stato premiato nella sezione Orizzonti della Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia 2024 per il miglior attore protagonista, è l'occasione per ildi tornare a parlare di violenza e famiglia. Il film racconta la storia di Luigi, appunto, interpretato daGheghi, la cui infanzia è stata distrutta dal comportamento del padre, Franco (Di Leva), che, ossessionato da presunti tradimenti della moglie, Licia (Barbara Ronchi), l'ha picchiata per anni, arrivando a romperle i denti. I figli sono