Dazi per le auto cinesi | Europa divisa L’Italia vota sì Germania contraria

(Di sabato 5 ottobre 2024) Neanche la grande crisi dell’motive è stata sufficiente a compattare i Paesi dell’Unione. Ieri al voto del Comitato della difesa del commercio, che avrebbe dovuto approvare per cinque anni isulleelettriche importate dalla Cina, introdotti in via provvisoria a luglio, non è stata raggiunta la maggioranza qualificata necessaria. Alla fine i sì aisono stati dieci, cinque contrari e dodici astenuti. Ora la parola passa alla Commissione europea che ha già fatto sapere che deciderà entro il 30 ottobre. Molto significativa anche la distribuzione dei voti fra i Paesi. I dieci a favore sono stati Italia, Francia, Polonia, Paesi Bassi, Irlanda, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Lituania e Lettonia. Si sono astenuti Belgio, Repubblica Ceca, Finlandia, Grecia, Spagna, Croazia, Cipro, Lussemburgo, Austria, Portogallo, Romania e Svezia.