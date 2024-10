Sono ancora sorpreso | clamoroso Sinner atterra a Shangai e si sfoga così

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) "Dell'appello avevo già parlato a Pechino,ma mi aspettavo che poteva accadere una cosa simile. È andatae restoma continuerò a collaborare come fatto prima. Le tre udienze che ho sostenutostate tutte in mio favore e resto fiducioso che tutto si risolverà per il meglio, un esito diverso mi lascerebbe ancor più. Non è una situazione in cui mi senta a mio agio, non c'è dubbio, credevo fosse tutto finito e invece non èe non è facile".Jannikto a Shanghai, in Cina, dopo il volo condiviso con Carlos Alcaraz e il suo staff, è pronto a scendere in campo in quella che per lui sarà la seconda partecipazione allo Shanghai Masters.