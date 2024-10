Scrutatori e presidenti di seggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Dallo scorso 1 ottobre è possibile presentare domanda di iscrizione agli albi deglie deidi. La domanda va fatta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.comune.bertinoro.fc.it, inviandolo via mail all’indirizzo [email protected] unitamente ad un documento di identità entro il 31 ottobre per l’albo dei, entro il 30 novembre per quello degli. La domanda può anche essere consegnata a mano all’ufficio protocollo in Piazza della Libertà 1 negli orari di apertura.