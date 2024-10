Morta Lea Pericoli il ricordo tramite le foto più belle della Divina del tennis italiano

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Èall’età di 89 anni Lea, leggenda del. A dare l’annuncio, venerdì mattina, è stata la Federgiocò ad alti livelli tra gli Anni ’50 e ’70, e fu poi un’autorevole giornalista, la prima donna a commentare ilin Italia. È stata 27 volte campionessa nazionale. Nei tornei del Grand Slam, ha raggiunto quattro volte gli ottavi al Roland Garros (1955, 1960, 1964 e 1971) e tre volte sull’erba di Wimbledon (1965, 1967 e 1970). È stata la numero unoclassifica in Italia per 14 anni tra il 1959 e il 1976, un record assoluto. Oltre a essere una forteta, Leaera una figura iconica anche per il suo stile elegante e carismatico. Tanto che Gianni Clerici la soprannominò «La», per viaraffinatezza e sicurezza che emanava fuori e dentro dal campo.