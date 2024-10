La Russia è alle corde E tira un’altra zampata a Jp Morgan

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il primo, duro, colpo era arrivato la scorsa primavera, con un sequestro da oltre 400 milioni. Allora, un tribunale russo si era schierato con l’istituto di credito controllato dal Cremlino Vtb Bank nel suo tentativo di recuperare 439,5 milioni di dollari da JpChase. Fondi che la banca americana aveva congelato nei conti statunitensi dopo l’invasione dell’Ucraina. Per l’economia dell’ex U le cose si stavano già mettendo piuttosto male: l’inflazione era giàstelle, pompata dalla sola produzione bellica, senza alcun beneficio per famiglie e consumatori. Senza considerare le prime crepe nell’asse monetario rublo-yuan. Ora però, le condizioni non certo favorevoli dell’economia russa, la quale continua a restare in piedi grazie alla sola industria bellica, debbono aver aumentato il livello di frustrazione e scontro con la finanza occidentale.