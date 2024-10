Castellaneta | bimbo di tre anni salvato dai carabinieri Martina Franca | vigili urbani entrati dalla finestra per soccorrere anziano

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ieri sera è stato necessarioin modo complicato unsolo in casa. L’uomo era caduto ed era impossibile aprire la porta dell’appartamento nel centro storico. Così due agenti di polizia locale sonoattraverso unaed hanno prestato il primo aiuto in attesa del 118. —– Di seguito un comunicato diffuso dai: Nel pomeriggio di mercoledì scorso, il provvidenziale intervento di una pattuglia deidella Aliquota Radiomobile della Compagnia diha portato al salvataggio di undi tre, che stava per soffocare a causa di un boccone andato di traverso. Il bambino si trovava in via San Francesco in compagnia della madre, che gli aveva dato un pezzetto di cioccolata. Purtroppo, il boccone ingerito non ha seguito la sua via “fisiologica” e, invece di imboccare l’esofago, ha preso la via della trachea.