UniCredit lancia borse di studio per gli STEM in Lombardia e Campania

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Si chiama “Uni.ON - Accendi il tuo futuro”. E’ promossa daFoundation in collaborazione con la Fondazione don Gino Rigoldi. Scopo: sostenere studenti e studentesse in difficoltà socio-economica che vogliono accedere all’università nelle discipline. L’idea è contrastare il fenomeno dei cosiddetti “Lost Einstein”. Questa prima edizione delledi, con un investimento da parte diFoundation di un milione e mezzo di euro, è rivolta a candidati del quinto anno di scuola superiore dicon un ISEE 2024 inferiore o uguale a €22.000 euro e una votazione media al termine del terzo e quarto anno di almeno 7/10. I 70 beneficiari (35 per regione) riceveranno una borsa didi €5.000 euro all’anno per i primi tre anni. Per la regioneil progetto si avvale del supporto dell’Impresa sociale Le Nuvole.