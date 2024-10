Ponte Ancaranese con semaforo | Meglio tardi che mai che disagi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Unintelligente, sulin cemento, capace di regolare il senso unico alternato potrebbe rappresentare la soluzione per ripristinare il collegamento sul raccordo autostradale Ascoli-mare e con il vicino Abruzzo per la zona di Villa Sant’Antonio di Ascoli e Castel di Lama e per la zona industriale. La chiusura delin mattoni, che collega il vicino Abruzzo, è stato un evento che inevitabilmente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità nel territorio e anche sull’economia. A puntare il dito sono stati i sindaci e i rappresentanti di categoria che hanno messo in evidenza una situazione tutt’altro che semplice. I sindaci dalla chiusura hanno chiesto di ripristinare il doppio senso di marcia sulin cemento, per evitare i graviche si sono registrati in questi giorni. Soluzione che al momento i tecnici hanno messo in stand by.