MotoGP scatta il weekend di Motegi Bagnaia deve risolvere i problemi per sfidare Martin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Nel cuore della notte italiana prenderà il via l’attesissimo e fondamentale fine settimana del Gran Premio del Giappone, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato dici attende una tre-giorni di estrema importanza per la lotta al titolo che, dopo quanto avvenuto a Mandalika, sembra sempre più una corsa a due. La classifica generale, dopo la tappa indonesiana, infatti, vede al vertice ancora una volta Jorgecon 366 punti contro i 345 di Francescoche, a questo punto,recuperare 21 punti al nativo di Madrid. In terza posizione troviamo Enea Bastianini con 291 punti, mentre è quarto Marc Marquez con 288. Siamo entrati ufficialmente nella fase decisiva del campionato e si andrà a chiudere una tripletta (dopo Misano-2 e Indonesia) che potrebbe davvero indirizzare la corsa verso il titolo.