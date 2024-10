Airola il Garante Ciambriello e Antonio Maimone al carcere minorile

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIlcampano dei detenuti, Samuele, ha fatto visita aldi. Ilin occasione di questa visita ha organizzato una giornata all’insegna della sensibilità invitando, padre di Francesco Pio, il giovane rimasto ucciso da un proiettile vagante la notte del 19 marzo 2023 a Mergellina, ad offrine una sua testimonianza. All’interno deloggi erano presenti 43 ragazzi che hanno preso parte all’incontro e 5 a lavoro in ‘articolo 21’.durante l’incontro ha parlato ai ragazzi, non solo della triste vicenda che ha coinvolto il giovane Francesco Pio, ma anche delle difficoltà che ha lui stesso riscontrato durante l’adolescenza, difficoltà che lo hanno messo a dura prova, “Cerco sicuramente giustizia per mio figlio, ma non vendetta.