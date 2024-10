Tre Bicchieri 2025 i 4 migliori vini di Brda in Slovenia premiati dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nel nord-est dello stivale, ora che ai confini non esistono più posti di blocco, è facile che, girovagando tra le splendide colline terrazzate del Collio Goriziano, ci si trovi improvvisamente nel comprensorio di, in. Il panorama inizialmente è lo stesso, ma proseguendo nell’entroterra si fa sempre più selvaggio, con colline più ripide caratterizzate da vigneti tradizionalmente piccoli, circondati da una flora endemica che mantiene la biodiversità e fornisce un habitat ideale per insetti, uccelli e altri animali selvatici. Il terroir diinIl terroir diè caratterizzato da processi di interazione unici e complessi tra clima, suolo e uomo. Il clima submediterraneo, creato dalla vicinanza del Mare Adriatico e dalle Alpi Giulie, porta a inverni miti, estati secche e calde e precipitazioni generalmente sufficienti che sono l’unica fonte d’acqua dei vigneti.