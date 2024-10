Rotta artica perché la Cina ha mandato lì la sua Guardia costiera

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)e Russia stanno rafforzando il loro posizionamento nell’Artico. Con il rapido incedere dei cambiamenti climatici, rotte una volta neanche lontanamente percorribili si stanno ora aprendo, complice lo scioglimento dei ghiacciai. In particolare, la nuova, che interessa diversi Paesi del Nord del mondo, è quella che più attira l’attenzione di medie e grandi potenze. È per questo chee Russia hanno condotto esercitazioni congiunte in questa area, prima nel Pacifico nord-occidentale e poi oltre lo stretto di Bering, lungo le coste della Siberia. Se per le navi delle Marine di Russia enon è una novità addestrarsi in queste acque, lo è sicuramente per lacinese (Ccg), la quale è entrata nei mari artici per la prima volta.