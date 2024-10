No al Bullismo | Kaby Lame Ludovica Pagani e Luca Toni in Prima Linea a Difesa dei Giovani

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Un progetto per aiutare i ragazzi a non sentirsi esclusi e soli. Il fenomeno dele del cybercontinua a rappresentare una piaga sociale che colpisce molti, causando isonto e sofferenza. Per contrastare questo problema, è nato il progetto “No al”, che vede la partecipazione di volti noti comeÂ, eÂ. L’iniziativa mira a portare maggiori contenuti di prevenzione e sensibilizzazione sui social media, offrendo supporto ai ragazzi in difficoltĂ . Il progetto è supportato dal Dott. Giuseppe Lavenia, psicologo psicoterapeuta e presidente dell’Associazione Nazionale Di.Te. (Dipendenze Tecnologiche Gap – Cyber).