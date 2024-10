LIVE Shakhtar-Atalanta Champions League calcio in DIRETTA | chance dal primo minuto per Samardzic

Leggi tutta la notizia su oasport

17.50 Ecco le formazioni ufficiali:Donetsk (3-4-1-2) Riznyk; Bondar; Ghram, Matviyenko; Marlon, Kryskiv, Stepanenko, Pedrinho; Sudakov; Zubkov, Eguinaldo(3-4-1-2) Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta;; De Ketelaere, Lookman Buonasera e benvenuti allatestuale di, gara valevole per la seconda giornata della fase campionato della UEFA2024/2025. Dal Bologna al Bologna. Rossoblù centrali nel termine di paragone tra. Se gli arancionero hanno faticato al "Dall'Ara", non è andata meglio agli uomini di Gasperini, nell'ultimo turno di Serie A. La Dea ha dimostrato di essere ancora lontana dalla migliore versione apprezzata nel corso degli anni.