La patria della rivoluzione industriale chiude la sua ultima centrale a carbone

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nel cuorecampagna inglese, le torri di raffreddamentodi Ratcliffe-on-Soar si stagliano maestose verso il cielo del Nottinghamshire. Sono simboli monumentali di un’epoca ormai al tramonto. Come antichi colossi di cemento, le strutture appaiono quasi fuori luogo in una distesa verde, avvolte da un silenzio surreale, interrotto solo dal ronzio delle ultime macchine in funzione, ora spente per sempre. Il vapore che per decenni ha coperto questo cielo è stato disperso per l’volta lunedì 30 settembre, quando le turbine dell’elettrica a vapore britannica si sono fermate definitivamente. È stato scritto il finale di una storia che ha plasmato il volto energetico del Regno Unito per oltre un secolo.