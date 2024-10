Gli appuntamenti della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali dal 2 all’8 ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Mostre, eventi e tante attività didattiche e di intrattenimento promosse dallaainon mancheranno di animare la vita culturale cittadina anche in questa prima settimana di. Al Museo di Roma a Palazzo Braschi, in occasione dell’ottavo centenariocomposizione del Cantico delle Creature, il 2apre al pubblico la mostra LAUDATO SIE! Natura e scienza. L’eredità culturale di frate Francesco, il primo grande evento espositivo che anticipa le celebrazioni per il Giubileo 2025. In mostra numerosi volumi a stampa e codici manoscritti provenienti dal Fondo Antico ComunaleBiblioteca del Sacro Convento in Assisi che testimoniano gli sviluppi nel corso dei secoli del pensiero culturale e scientifico francescano, tra cui la più antica versione in volgare del Cantico delle Creature per la prima volta esposta a Roma.