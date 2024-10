Ghost of Yotei avrà un open world con attività più varie rispetto a Ghost of Tsushima

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Sucker Punch ha affermato cheofpresenterà undecisamente più varioal precedente capitolo, consentendo di conseguenza ai fan di poter esplorare un mondo di gioco contenente dellediversificate in modo maggiorea quelle presenti inof. Wccftech ha segnalato le nuove dichiarazioni del direttore creativo di, Jason Connell, condivise dallo sviluppatore durante un’intervista con il New York Times, soffermandosi in particolar modo sulla struttura che caratterizzerà l’. Secondo lo sviluppatore quindi il mondo di gioco diofsarà meno ripetitivoa quello che caratterizzaof, presentando nello specifico tutta una serie didifferenti, in grado di rendere l’esplorazione più stimolante e diversificata.