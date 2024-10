Carcassa di capriolo nella golena | È stato assalito da almeno tre lupi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ladi unè stata trovata, nei giorni scorsi, a San Biagio di Bondenodel Panaro. Ad individuare i resti dell’animale un gruppo di cacciatori con i cani. "L’animale èsbranato daiche in quella zona sono stati avvistati diverse volte", la testimonianza di esponenti del mondo venatorio. "I– spiegano ancora –, parliamo di quattro o cinque esemplari, sono stati avvistati da tempo in quell’area. Si muovono nel bosco di Porporana, una sorta di corridoio naturale che collega Salvatonica, San Biagio e ladel Panaro. Non parliamo di un esemplare isolato in transito, come quelli che sono stati avvistati per esempio a San Martino, frazione di Ferrara. Ma di un nucleo che lì ha trovato il suo habitat ideale". Proprio in quella zona un agricoltore si è trovato davanti un lupo nel frutteto dove stava lavorando.