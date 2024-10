Stadio dei Marmi quasi terminata la posa del nuovo manto erboso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Carrara, 1 ottobre 2024 - L’obiettivo è quello di poter far disputare nellodeila gara tra Carrarese eva in programma domenica 20 ottobre alle 15. Per questo operai e tecnici sono da tempo impegnati tanto per realizzare gli interventi richiesti, quanto per l’ottenimento di tutti i pareri necessari alla riapertura. In piazza Vittorio Veneto, a palazzo Civico, negli uffici della Lega di Serie B e del Coni, ma anche in quelli dei vigili del fuoco e di tanti altri enti: sono diversi i tavoli sui quali si sta procedendo a ritmo spedito per arrivare alla riapertura dell’impianto cittadino. Ad oggi, primo ottobre, èla completa stesura delin erba sintetica che dovrà poi essere definitivamente incollato, quindi si potrà procedere con il tracciare le righe con la conclusione dell’intervento prevista per l’inizio della settimana prossima.