Online il trailer italiano del film Il Monaco che vinse l’Apocalisse al cinema dal 5 dicembre

(Di martedì 1 ottobre 2024) È stato lanciato oggi 1 ottobre ilufficialedel“Ilche”, che si presenta come uno dei titoli più avvincenti del mese di: la pellicola si ispira alla visione profetica del terzo tempo della storia in cui si può compiere il destino dell’umanità, così come annunciata nel XII secolo dall’esegeta Gioacchino da Fiore, definito da Dante Alighieri «di spirito profetico dotato». La fase realizzativa delè stata lunga e per una strana coincidenza astrale esce nelle sale italiane proprio alla vigilia dell’apertura della Porta Santa. Come annunciato nei giorni scorsi, iluscirà infatti in sala giovedì 5, prodotto e distribuito da Delta Star Pictures con la regia di Jordan River.