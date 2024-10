In quattro anni siamo passati da due a venti dipendenti L' inarrestabile crescita della caffetteria scandinava di Milano

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 1 ottobre 2024) Due sedi (oltre alla casa madre, c’è il locale in Certosa District) per un'idea che ha funzionato: forma - design essenziale, stile cosmopolita - e sostanza, con prodotti e lavorazioni eccellenti. Aperto in piena pandemia, Loste Café si è fatto fin da subito apprezzare per la sua colazione (i cinnamon roll sono fenomenali): l'esperienza al Noma dei titolari Lorenzo Cioli e Stefano Ferraro si vede e si sente, e oggi questain stile scandinavo va a gonfie vele, guadagnando il massimo riconoscimento nella guida Bar d’Italia 2025 del Gambero Rosso, con Tre Chicchi e Tre Tazzine.