Ferrari Modena Vigna Ceo | Stop ai gas in questo impianto qui energia elettrica solo da fonti rinnovabili

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1 ottobre 2024 – “Una data storica per il nostro viaggio verso la carbon neutrality al 2030: non useremo più gas per produrre elettricità inmada”. Con queste parole Benedetto, Ceo di, annuncia lo spegnimento del trigeneratore presso lo stabilimento di Maranello. Operazione con cui la casa del Cavallino Rampante prosegue nella sostituzione di una quota significativa di gas metano conenergetiche. L'approvvigionamento dicontinuerà ad essere garantito, tra le diverse soluzioni, anche dal raddoppio degli impianti fotovoltaici installati, con l’obiettivo di raggiungere al 2030 circa 10 megawatt di picco.