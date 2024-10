È crollato tutto ci sono dispersi Villetta collassa | il forte botto le fiamme poi la scoperta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un grave incidente ha sconvolto la tranquillità di via Valbella, a circa 500 metri dal centro del paese Gallio, in provincia di Vicenza. Nel pomeriggio di martedì 1 ottobre una casa di tre piani è crollata per una esplosione. Una persona risulta al momento dispersa, ma non si conosce al momento se cialtre vittime o feriti. Ancora da capire l’entità di quanto accaduto. Sul postointervenuti gli operatori del Suem 118 e i vigili del fuoco con diverse squadre e anche l’unità speciale di Mestre per il soccorso di persone sotto le macerie. Secondo quanto ricostruiscono i quotidiani locali, nella zona dell’ex campo sportivo, ora trasformata in parco e vicino all’albergo Garten, è scoppiata la condotta del gas metano.