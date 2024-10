Belfast nave da crociera parte dopo 4 mesi di stop | al via viaggio intorno al mondo

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di martedì 1 ottobre 2024) E’ finalmente partita ladadi lusso ferma da quattroin cantiere aper riparazioni. L‘Odissey era salpata a maggio da Southampton, in Inghilterra, ma aveva dovuto subito sostare in cantiere nella città dell’Ulster, dove i lavori sono andati per le lunghe. Nel frattempo, l’operatore della, Villa Vie Residence, ha coperto le spese di soggiorno per decine di passeggeri, i quali potevano salire a bordo delladurante il giorno per pasti e intrattenimento, ma non potevano pernottare. Alcuni sono tornati a casa, mentre altri sono rimasti in hotel ao hanno visitato altre parti d’Europa. Laoffre ai viaggiatori la possibilità di acquistare una cabina e vivere in mare su unache circumnaviga il globo al prezzo di 276 mila euro per una singola e 460 mila euro per una doppia.