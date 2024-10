Bambini e diversità di genere il rettore di Roma Tre al contrattacco | Progetto a costo zero costruito coi genitori basta fake news

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 1 ottobre 2024) Non ci sta Massimiliano Fiorucci a tollerare ancora accuse e attacchi piovuti contro la sua università, quella diTre, per ildi ascolto dicon dubbi sulla propria identità di. Laboratorio gender, è stato chiamato a mo’ di scorciatoia. Ma già quest’etichetta secondo ilè fuorviante, e ha contribuito a ingrandire la polemica. Fiorucci, egli stesso un pedagogista e già didel dipartimento di Scienze della formazione, risponde colpo su colpo alla levata di scudi di associazioni pro-vita e sigle di destra in un’intervista a Repubblica. Si dice «arrabbiato e allibito» per le strumentalizzazioni, che ora intende ribaltare una per una, per proteggere il suo ateneo da quella che non esita a definire una «campagna diffamatoria».