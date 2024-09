Tiene il campo larghissimo del centrosinistra E anche qui sarà pareggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Un rocambolesco sei a sei, perché battagliato fino all’ultimo,se era piuttosto pronosticabile visti i venti della vigilia. Con il centrodestra compatto che ha persino sperato nel ribaltone ed ha chiuso davanti di un soffio e unche, invece, forte di un" ha tenuto e si è rinsaldato. Ne è nato un punteggio tennistico, ma che riflette una situazione assolutamente polarizzata per il nuovo Consiglio della Provincia di Ancona, in cui saranno presenti sei consiglieri della lista ‘Ancona: Provincia di tutti’ e sei della lista ‘Unione Democratica’. In attesa delle ratifiche ufficiali e della proclamazione degli eletti di oggi, alle 23.30 esatte di ieri sera risultavano pervenuti 42245 voti ponderati per la lista ‘Ancona: Provincia di tutti’ contro i 41655 della lista ‘Unione Democratica’.