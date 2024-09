Milano Chef Rubio denunciato dalla Digos | disse di segnare le case degli agenti sionisti

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di lunedì 30 settembre 2024) Lahaalla Procura diper propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale Gabriele Rubini, in arte, per le parole sugli “” pronunciate sabato sera nel capoluogo lombardo durante l’incontro ‘Senza se e senza ma con la resistenza palestinese’ organizzato dai Carc nell’ambito della ‘Festa nazionale della Riscossa popolare’ che si teneva al Gratosoglio autogestita. “Se c’è qualcuno che non dorme la notte ed è in grado di selezionare dei muri dove sa che all’interno di quelleabitano: 3,80 euro di bomboletta e comincia a scrivere“, ha detto