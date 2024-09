Mi chiedo se il campo largo lo sia abbastanza da contenere anche la democrazia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) di Paolo A volte mise illo siadatutta ladi cui sento un gran parlare. Anni fa, il Pd insultava M5S, eletti ed elettori tot court, con la ripetitiva e banale parola “click”. Del resto il popolo che votava un tizio con pochi click non poteva competere con quell’invidiabile rappresentante nato nel crogiolo dellapartitocratica, nella quale Tizio si auto-candidava e Caio, afflitto da dubbi etici interiori, rispondeva: “Ok”. Non voglio rivangare il passato se non per ribadire la necessità del rispetto della storia di tutti, perché sarebbe saggio ridimensionare la stragrande maggioranza di paragoni traballanti messi su per giustificare le ammucchiate.