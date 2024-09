Le Iene il monologo di Luigi Celeste | la mia storia in un libro e in un film Nessuno abbraccia l’odio volontariamente | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 30 settembre 2024) «Avevo ventitré anni quando ho ucciso mio padre e solo dieci quando il tribunale lo allontanò da casa perché violento» – inizia così ildia Le. Le, ildi: “in carcere decisi che avrei raccontato la mia” Ladi, che nel 2008 sparò al padre per proteggere la madre e il fratello, è stata raccontata a Le. Autore di unda cui è stato tratto il“Familia”,è stato protagonista di un toccantea Le. «Avevo ventitré anni quando ho ucciso mio padre e solo dieci quando il tribunale lo allontanò da casa perché violento. Eppuresi accorse di nulla non le istituzioni a cui aveva chiesto aiuto e non chi lo doveva sorvegliare. Poi dopo l’ennesima denuncia la polizia ci portò via tutti: mia mamma in un centro antiviolenza, noi in comunità» – le parole di