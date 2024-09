G7 dell’Agricoltura Ecco cosa ci ricorderemo dell' evento di Siracusa

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 30 settembre 2024) Per nove lunghi giorni, il mondo agricolo si è dato appuntamento a, nel G7 più lungoa storia. Il ministro Francesco Lollobrigida ha infatti voluto lasciare il segno, con un grandecollaterale – Divinazione Expo (21-29 settembre) – che coinvolgesse tutta la città e tutti gli appassionati. «Uninclusivo», lo ha definito in più occasioni. Marimarrà ecia grande esposizione dedicata al settore primario e alla pesca? (Bermuda di Lollobrigida a parte). L'ambiziosa impresa di Lollobrigida In primis, rimarrà un’impresa ambiziosa portata a termine: nove giorni in trasferta non erano una scommessa facile da vincere.