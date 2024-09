Da Graziani alle schiacciatrici Kotikova e Bajema | sette novità a Scandicci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024)acquisti. La Savino Del Bene Volley ha lavorato molto durante l’estate per fare il definitivo salto di qualità. Lo slancio arrivato dalla finale scudetto disputata nella passata stagione ha dato nuova linfa al club toscano che ha affidato la guida tecnica al francese Stephane Antiga, exnatore della nazionale polacca, del Canada e del Developres Rzeszów. Ekaterina Antropova è uno dei punti di forza della squadra, con lei anche la schiacciatrice belga Britt Herbots e la pggiatrice serba Maja Ognjenovic, già protagoniste nella passata stagione con la Savino Del Bene. Le conferme di Lindsey Ruddins, Linda Nwakalor, Ana Carolina da Silva e Beatrice Parrocchiale rappresentano la base da cui ripartire per andare all’assalto dello scudetto, diversi gli avvicendamenti nel roster per offrire maggiori alternative.