Tadej Pogacar si prende tutto | campione del mondo a Zurigo dopo un attacco a 100 km dall’arrivo

(Di domenica 29 settembre 2024) Giro d’Italia, Tour de France, Liegi-Bastogne-Liegi ed ora i Mondiali. Era il corridore più atteso, non poteva sbagliare ed ha trionfato in grandissimo stile, alla sua maniera:va all’a 100 chilometri dal traguardo, ne percorre 50 in solitaria sul percorso durissimo die sila maglia arcobaleno. Una carriera da sogno per lo sloveno che è sulla strada giusta per diventare uno dei più forti corridori della storia di questo sport, un palmares clamoroso, un modo di correre che esalta il pubblico sempre di più. Per la Slovenia è il primo titolo mondiale, una nazione che ha praticamente vintoil possibile negli ultimi anni.tanti scatti successivi al pronti, via, nel quale si sono mossi anche alcuni componenti delle nazionali più rappresentative, ad animare la prima fase di gara sono stati sei corridori.