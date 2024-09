Sulle ceneri dell’ospedale Quattro istituti superiori e un polo dell’innovazione all’ex clinica Santa Maria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Era un luogo di abbandono e di degrado da cui bisognava girare alla larga, anche perché volavano calcinacci, ora diventerà una meta ricercata. La ex, sede prescelta quale Centro, è pronta ad accoglierefondazioni che daranno vita ad altrettantitecnici(Its). Sono i corsi di specializzazione post diploma, organizzati direttamente con le aziende, e che daranno vita a un pendolarismo al contrario: da altre province lombarde, centinaia di studenti si dirigeranno verso Seregno per completare la loro formazione personale. Per il taglio del nastro bisognerà ancora aspettare: i lavori di riqualificazione dell’area sono alla progettazione esecutiva. È già però il momento giusto per pensare ai contenuti.