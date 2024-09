Nabil Kaouk è morto | altro colpaccio di Israele E precipita un elicottero diretto in Iran | chi c' era a bordo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) L'esercito israeliano ha dichiarato domenica di aver ucciso la figura di spicco di Hezbollah. Hezbollah non ha ancora commentato la sorte di, ma i sostenitori hanno pubblicato messaggi di cordoglio per lui. Uncolpo dunque dopo quello di Nasrallah. E un'altra morte si aggiunge nella lista dei nemici d': secondo fonti arabe, un aereo che trasportava il portavoce degli Houti Mohammed Abdulsalam si è schiantato mentre erain.Intantoha colpito decine di obiettivi in Libano, incalzando Hezbollah con altri attacchi dopo aver inferto un duro colpo uccidendo il leader del gruppo, Sayyed Hassan Nasrallah.