Fortitudo ko all’esordio con l’Urania | finisce 94-78

(Di domenica 29 settembre 2024) Bologna, 29 settembre 2024 – Esordio sottotono per lache al PalaLido-Allianz Cloud di Milano cade 94-78 di fronte alpadrona di casa. Prestazione sottotono per la formazione di Devis Cagnardi che non riesce a mettere in campo quella intensità difensiva che invece ci si poteva attendere e quella foga agonistica che l’avevano spesso contraddistinta nel precampionato e soprattutto nella Supercoppa.senza Pietro Aradori in fase di recupero e Fabio Mian tornato velocemente a Bologna per assistere la moglie per la nascita del secondo figlio. C’è invece Alessandro Panni alla sua prima apparizione stagionale e dopo solo un paio di allenamenti con la squadra subito mandato in quintetto.