Cerignola-Casertana oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

(Di domenica 29 settembre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per la settima giornata del girone C di/2025. Dopo un punto nelle ultime due partite, sconfitta interna con il Potenza e pari a reti bianche a Catania, i pugliesi vogliono tornare al gol e alla vittoria, avvalendosi anche del supporto dei propri tifosi, per cercare di mantenere un posto al sole. Più indietro i campani, che dopo 4 pareggi sono riusciti a sbloccarsi vincendo in casa contro il fanalino di coda Taranto, una vittoria che può dare grande fiducia all’ambiente.: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 29 settembre alle ore 18.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.