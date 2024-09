Ascolti TV | Sabato 28 Settembre 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 29 settembre 2024) Nella serata di ieri,28, su Rai1 la prima puntata di Ballando con le Stelle ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 la seconda puntata di Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 F.B.I. International è la scelta di .000 spettatori pari al % e F.B.I. .000 spettatori pari al %. Su Italia1 Cattivissimo me 2 ha radunato .000 spettatori (%). Su Rai3 A Modo Mio – Patty Pravo raggiunge .000 spettatori e il %. Su Rete4 Freedom – Oltre il Confine totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 In Altre Parole conquista .000 spettatori con il %. Su Tv8 4 Ristoranti sigla .000 spettatori (%). Sul Nove il ritorno di Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di .000 spettatori con il %. Sul 20 Programmato per uccidere è seguito da .000 spettatori (%). Su Rai4 Rhino è scelto da .000 spettatori (%).